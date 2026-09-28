Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 28 сентября проведет отдельную встречу с посредниками на переговорах с США, сообщает ISNA.

По его данным, стороны обсудят последние предложения и позиции, включая доработанный план восстановления судоходства в Ормузском проливе. При этом представителей США на встрече с Арагчи не будет.

Тем временем агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что посредники 28–29 сентября проведут раздельные консультации с представителями Ирана и США.

Основное внимание на этих переговорах будет уделено доработанному семидневному плану восстановления судоходства в Ормузском проливе, который Тегеран ранее представил на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

По данным агентства, посредники, как ожидается, проведут отдельные переговоры с Ираном и США в понедельник или вторник.

Reuters отмечает, что Арагчи, ранее прибывший в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, все еще находится в США. Там же находятся катарские посредники.