Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до рекордно низкого уровня – его работу в Белом доме поддерживают лишь 33% американских избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса Focaldata по заказу Financial Times.

За месяц уровень одобрения Трампа снизился на два процентных пункта – с 35% до 33%.

При этом среди избирателей-республиканцев его поддержка также достигла антирекорда в опросах Financial Times, опустившись до 72%.

Основной причиной недовольства респондентов стала экономическая политика администрации. Подавляющее большинство опрошенных негативно оценили торговую политику Вашингтона и введенные Трампом пошлины, связав их с ростом стоимости жизни в США.

Две трети участников исследования считают, что американская экономика движется в неправильном направлении, а 57% заявили, что политика администрации Трампа негативно сказалась на их финансовом положении.

Кроме того, 56% респондентов выразили недовольство последними торговыми пошлинами в отношении Канады. Они опасаются, что новые меры могут привести к дальнейшему росту потребительских цен.

Снижается и поддержка Трампа как политического союзника Республиканской партии. 46% опрошенных считают, что нынешний президент осложняет партии предстоящие промежуточные выборы в Конгресс, а 47% заявили, что не готовы поддержать кандидата, которого публично поддержит Трамп.

Опрос Focaldata по заказу Financial Times проводился с 28 августа по 1 сентября среди 1 914 зарегистрированных избирателей. Погрешность исследования составляет около 2,6 процентного пункта.