Инвестиции в человеческий капитал имеют ключевое значение для долгосрочного экономического развития. Об этом заявил председатель правления азербайджанского Государственного агентства занятости Хасил Аббасов на панельном заседании в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

По его словам, Азербайджан стремится направлять доходы от природных ресурсов прежде всего на развитие человеческого капитала. Он отметил, что такие инвестиции способствуют экономическому росту, повышают производительность труда, помогают сохранять кадровый потенциал и делают общество более устойчивым к технологическим изменениям.

Аббасов также подчеркнул важность непрерывного образования и профориентации, поскольку значительная часть профессий будущего сегодня еще не существует. По его словам, в прошлом году более 18 тыс. безработных прошли профессиональную подготовку с учетом будущих требований рынка труда.