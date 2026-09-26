Азербайджан обсудил с компанией Global Infrastructure Partners (GİP) перспективы развития сотрудничества, инвестиционные возможности страны и участие в региональных проектах.

Как говрится в сообщении Минэкономики республики, переговоры провели министр экономики Микаил Джаббаров и партнер-учредитель компании Адебайо Огунлеси в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Стороны обменялись мнениями о развитии Среднего коридора, цифровой трансформации и региональных возможностях, создаваемых энергетическими проектами.

Были подчеркнуты перспективы, создаваемые благоприятным географическим положением Азербайджана, транспортно-логистической инфраструктурой и растущими цифровыми возможностями для международных инвестиций.

Также рассмотрены возможности совместных инвестиций в сфере логистики, традиционной и возобновляемой энергетики, цифровой инфраструктуры и дата-центров. Состоялся обмен мнениями по расширению долгосрочного и взаимовыгодного партнерства в этих сферах, а также реализации регионально значимых инвестиционных проектов.