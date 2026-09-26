Азербайджан намерен стать региональным центром цифровой индустрии. Об этом написал министр цифрового развития и транспорта республики Рашад Набиев в соцсети Х.

По его словам, энергетический потенциал страны, развитая оптоволоконная сеть и стратегическое географическое положение создают возможности для развития искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры.

Набиев отметил, что в стране уже ведется работа в сфере цифрового правительства, ИИ, национальной информационной инфраструктуры и кибербезопасности.

Министр сообщил об этом по итогам участия в панельной дискуссии, организованной Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР) и компанией BlackRock в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.