Временная комиссия Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам в рамках своих полномочий изучила проводимую в последние дни с территории братской Турецкой Республики через социальные медиаплатформы информационную кампанию против нашей страны. Об этом говорится в сообщении комиссии.

Отмечается, что в результате мониторинга установлено, что целью этой кампании, начатой определенными центрами, наряду с нанесением удара по азербайджано-турецким отношениям дружбы, братства и союзничества, является введение общественного мнения в заблуждение, формирование у наших граждан недоверия к нашему государству и его институтам, а также создание поляризации в обществе:

«Кампания проводится скоординированно посредством таргетированной рекламы, реальных и фейковых аккаунтов в социальных сетях. С сожалением должны отметить, что некоторые люди в Азербайджане и Турции также оказывают поддержку этой коварной кампании. В то же время, несмотря на то, что в соответствии с законодательством Турецкой Республики подобная деятельность влечет юридическую ответственность, кампания все еще продолжается.

Следует также отметить, что информация об участниках скоординированной информационной кампании будет представлена соответствующим государственным органам Азербайджанской Республики».

Временная комиссия по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам призывает наших граждан и наших братьев в Турции быть внимательными в такой чувствительный период и не верить ложной информации.