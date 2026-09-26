Президент Ильхам Алиев посоветовал инвесторам не доверять фейковым СМИ и самостоятельно составить мнение об Азербайджане. Об этом глава государства заявил, отвечая на соответствующий вопрос на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

По словам Алиева, одним из преимуществ подобных мероприятий является возможность лично познакомиться с Азербайджаном и услышать мнение его жителей о происходящих в стране процессах.