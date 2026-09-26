Украина призывает президента США Дональда Трампа реализовать закон покойного сенатора Линдси Грэма об «адских санкциях» против России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По словам Зеленского, российская эскалация продолжается ежедневно, поэтому международное сообщество должно отвечать на нее более жесткими мерами.

«Мы просим президента Трампа реализовать закон Линдси Грэма по России и всем, кто поддерживает ее войну финансово», — отметил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский призвал президента Европейского совета Антониу Кошту и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ввести дополнительные санкции против России.

Он также выступил против исключения российских олигархов из действующих санкционных списков и призвал ограничить торговлю с Россией до прекращения боевых действий.