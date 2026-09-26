Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего визита в США потребовал от американских властей выступить решительно против тайваньского сепаратизма. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Председатель Си Цзиньпин <…> твердо настоял, чтобы американская сторона придерживалась правильной позиции и решительно выступала против так называемой независимости Тайваня, взвешенно подходила к тайваньскому вопросу, устраняла факторы, которые препятствуют стратегическому сотрудничеству КНР и Соединенных Штатов, развитию отношений между двумя странами», — приводит сайт МИД КНР слова Ван И, который прокомментировал итоги поездки Си Цзиньпина в США, состоявшейся 23-25 сентября.

Как пояснил Ван И, китайский лидер изложил американскому президенту Дональду Трампу принципиальную позицию Китая по поводу Тайваня. В частности, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин «решительно отстаивает национальное единство и территориальную целостность».