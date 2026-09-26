Президент Ильхам Алиев объявил приоритетные направления развития экономики Азербайджана на мероприятии в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

«Прежде всего, это возобновляемые источники энергии. У нас огромный потенциал. Есть возможности для создания солнечных и ветровых электростанций. Наша цель – максимально сократить потребление природного газа и использовать эти запасы на экспорт. В ближайшие пять лет возобновляемая энергия будет в Азербайджане повсеместно», – сказал Алиев.

Президент также подчеркнул транспортное значение Азербайджана и отметил необходимость использования перевозчиками паромной переправы через Каспийское море.

«Если вы хотите двигаться в направлении Восток-Запад или Север-Юг, вы должны выбрать Азербайджан», – подчеркнул глава государства, отметив, что страна находится на перекрестке двух важных транспортных коридоров.

По словам Алиева, некоторые традиционные цепочки поставок подвержены определенным рискам, что открывает широкие возможности для отечественных и иностранных инвестиций.

«Обладая дополнительными энергетическими мощностями, мы рассматриваем два направления. Во-первых, как мы можем максимально использовать их внутри страны – для развития искусственного интеллекта и создания дата-центров. Во-вторых, как мы можем их экспортировать», – добавил глава государства.

Алиев отметил, что многие ведущие международные компании считают Азербайджан надежным партнером в различных секторах экономики. По его словам, в стране сформировались благоприятные условия для инвестиций.

Глава государства также выделил горнодобывающую промышленность среди основных направлений развития. Он сообщил, что несколько дней назад была принята Государственная программа по горнодобывающей промышленности, предусматривающая ряд мер в этой сфере.

При этом Алиев подчеркнул, что нефть и газ продолжат играть значительную роль в экономике страны.