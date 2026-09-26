Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сегодня будут подписаны два важных контракта в энергетической сфере. Об этом глава государства сообщил, выступая на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме.

По словам Ильхама Алиева, один из контрактов касается разработки второй стадии месторождения «Абшерон». Реализация проекта позволит через 3–4 года увеличить добычу газа в Азербайджане еще на 5 млрд кубометров в год.

Второе соглашение будет подписано с американской компанией Exxon по разработке нетрадиционных месторождений нефти и газа, обладающих значительным потенциалом.

Алиев подчеркнул, что новые проекты будут способствовать дальнейшему развитию энергетического потенциала Азербайджана.