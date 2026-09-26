Волоконно-оптическая линия связи между Казахстаном и Азербайджаном будет введена в эксплуатацию до конца 2026 года. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

По словам главы государства, кабель проложен по дну Каспийского моря и соединит Азербайджан с Казахстаном.