Местом выступлений военных преступников является скамья подсудимых, а не трибуна ООН. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя выступление 24 сентября на заседании Генассамблеи ООН премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Место военных преступников, в отношении которых выдан ордер на арест, — не трибуна ООН, а зал судебных заседаний. Именно там они будут отвечать за совершенные ими убийства и пролитую кровь. И эти дни обязательно настанут», — сказал Эрдоган, выступая на встрече с бизнесменами в Стамбуле.

Турецкий лидер заявил, что непривлечение к ответственности виновных в геноциде может привести к повторению подобных трагедий. Он подчеркнул, что Турция намерена добиваться разоблачения, по его словам, «оккупационного сионистского менталитета» и не намерена отступать, несмотря на возможные попытки воспрепятствовать этим усилиям.