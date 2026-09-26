Люди в оккупированных россиянами Олешках Херсонской области голодают и вынуждены питаться травой и сорняками. Как передает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, призвав международное сообщество немедленно вмешаться в ситуацию.

«Люди во временно оккупированных Олешках голодают. Есть почти ничего не осталось. По имеющимся сообщениям, гражданское население вынуждено выживать, питаясь травой и сорняками, тогда как лекарства, чистая вода, электричество и медицинская помощь становятся все более недоступными. В этих условиях оказались и дети», — подчеркнул он.

Министр заявил, что международное сообщество должно задействовать имеющиеся механизмы для оказания помощи жителям города и обеспечения безопасной эвакуации тех, кто хочет его покинуть.

Сибига также призвал ООН, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации использовать свои мандаты и каналы для обеспечения «немедленного и беспрепятственного гуманитарного доступа» в Олешки.