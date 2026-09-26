Сегодня, 26 сентября, около 07:32 на грязевом вулкане Отман Боздаг, расположенном на территории Гарадагского района Баку и входящем в состав Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова, было зафиксировано извержение. Извержение сопровождалось сильным пламенем.

Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов республики, директор заповедника Джейхун Пашаев заявил, что в настоящее время на территории проводятся предварительные наблюдения и оценочные работы.

Специалисты изучают активность вулкана, а также геологические изменения, вызванные извержением.