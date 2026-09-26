Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в США пытался прощупать позицию американской стороны по ключевым вопросам отношений двух стран. Об этом 26 сентября написала The New York Times.

По данным издания, Си во время встречи с президентом США Дональдом Трампом отошел от привычной сдержанной манеры и сделал ставку на личную дипломатию, в том числе используя комплименты и исторические параллели.

«Я готов работать с вами, чтобы направить гигантский корабль китайско-американских отношений по стабильному курсу», — заявил китайский лидер.

Бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности Мэтт Поттингер считает, что Си видит в частых встречах с Трампом возможность «нащупать слабые места в позициях США».