Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать комиссию по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«В целях проведения комплексной проверки состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан, в том числе в сфере финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений, создать комиссию по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан», — говорится в распоряжении президента.

Председателем комиссии назначена заместитель председателя Совета безопасности Казахстана Аида Балаева. Комиссия в семидневный срок должна доложить первые результаты о проделанной работе.

24 сентября в Мангистауской области во время проведения учений ВМС на побережье Каспийского моря в открытое море унесло 17 военнослужащих. 14 из них погибли, трех человек удалось спасти. По факту ЧП возбудили уголовное дело, задержаны пять сотрудников Минобороны, в том числе начальник штаба — первый заместитель главнокомандующего ВМС. По версии следствия, военных унесло в море при высадке с катера и ухудшении погодных условий.