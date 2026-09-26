Премьер-министры ряда федеральных земель Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) выступили против повышения налоговой нагрузки и пригрозили заблокировать в Бундесрате (палате федеральных земель) налоговые реформы правительства канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом сообщает Bild.

Региональные политики требуют отказаться от новых сборов, включая налог на сахар, и пересмотреть реформу подоходного налога. Они также призывают правительство сократить собственные расходы вместо повышения нагрузки на граждан и бизнес.

Сопротивление возникло и внутри фракции ХДС/ХСС в Бундестаге: 12 профильных депутатов уже выступили против налога на сахар, а финансовые эксперты фракции отвергли новые сборы и часть налоговой реформы.