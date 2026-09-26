Азербайджан планирует увеличить объем транзитных грузов через свою территорию до 25 млн тонн к 2030 году. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме.

По словам главы государства, в 2026 году объем транзита через Азербайджан достигнет 16 млн тонн. Речь идет о направлениях Восток — Запад и Север — Юг.

«Сегодня мы видим растущий спрос на транспортировку грузов через Азербайджан. Будь то направление Восток — Запад или Север — Юг. Мы находимся на пересечении этих двух важных маршрутов», — сказал Алиев.

Президент отметил, что Азербайджан активно взаимодействует с соседними странами и государствами Центральной Азии. По его словам, с ноября прошлого года страна является полноправным членом Консультативного совета государств Центральной Азии.

Алиев также подчеркнул значение цифровизации транспортной системы и таможенного администрирования, а также прозрачных правил для инвесторов.

Говоря об экономической ситуации, президент отметил, что политическая и экономическая стабильность в Азербайджане сохраняется более 30 лет. Государственный долг страны составляет около 20% ВВП, внешний долг — 5,6% ВВП.

«Фактически мы можем погасить внешний долг за один день, поскольку наши валютные резервы почти в 20 раз превышают его объем», — заявил Алиев.

Он также отметил стабильность национальной валюты. По словам главы государства, с апреля 2017 года курс остается на уровне 1,7 маната за доллар США. Алиев подчеркнул, что устойчивость маната обеспечивается положительным торговым балансом.