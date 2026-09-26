Азербайджан и Армения уже де-факто достигли мира. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам главы МИД, Баку предложил Еревану мир, основанный на взаимном признании и уважении суверенитета и территориальной целостности двух стран, а также принципах международного права.

Байрамов отметил, что в августе прошлого года на Вашингтонском мирном саммите лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США Дональда Трампа подписали Совместную декларацию. Кроме того, стороны парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.

«Мы уже де-факто достигли мира», — заявил министр.

Он также сообщил, что Азербайджан в одностороннем порядке отменил транзитные ограничения, облегчив перевозку товаров в Армению и из Армении, а также установил двусторонние торговые отношения. По словам Байрамова, Баку регулярно поставляет Армении нефтепродукты.

Глава МИД подчеркнул, что для обеспечения необратимости мирного процесса необходимо устранить оставшееся препятствие и завершить нормализацию путем подписания уже парафированного двустороннего соглашения.

Байрамов также заявил, что постконфликтная повестка Азербайджана направлена на создание условий для безопасного и достойного возвращения сотен тысяч азербайджанцев в свои дома.