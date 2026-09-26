В субботу, 26 сентября, с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бакинском конгресс-центре в онлайн-формате состоялись церемонии закладки фундамента текстильного предприятия и открытия малой гидроэлектростанции.

В рамках проекта «Текстильный кластер» в Мингячевирском промышленном парке состоялась церемония закладки фундамента производственного предприятия ООО Textile Horizon.

Президент Ильхам Алиев, председатель правления ООО «Азершекер» Насиб Исламзаде и председатель Global Textile Group Музаффар Разаков в онлайн-формате нажали кнопку, символизирующую закладку фундамента предприятия.

Кроме того, в онлайн-формате состоялось открытие малой гидроэлектростанции «Минкенд» в Лачинском районе.

Ильхам Алиев и президент турецкого Demirören Holding Йылдырым Демирорен нажали кнопку, символизирующую открытие станции.