В азербайджанском туристическом центре «Шахдаг» пройдет ряд престижных международных соревнований по зимним видам спорта под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Об этом стало известно 26 сентября в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом FIS Александром Оспельтом.

В ходе беседы было отмечено, что Азербайджан успешно принимает престижные международные спортивные мероприятия, в том числе соревнования по зимним видам спорта, в этой связи было подчеркнуто, что гонки «Формулы-1», проводимые в Баку, также организованы на высоком уровне.

Особое внимание было уделено соглашению о партнерстве между Государственным агентством по туризму Азербайджана и FIS, подписанному в прошлом году. Отмечалось, что оно способствует развитию зимнего спорта и туристического потенциала страны.

На встрече также состоялся обмен мнениями о дальнейших перспективах сотрудничества между Азербайджаном и FIS.