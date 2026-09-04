Президент Украины Владимир Зеленский принял главу Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада и заявил, что после российских ударов Украина готовит активные ответные действия.

По его словам, география ответного удара уже определена, а время будет выбрано таким образом, чтобы обеспечить максимальный результат.

«Время будет выбрано так, чтобы был результат», — сказал украинский президент.

Ранее Зеленский подтвердил попадание российского беспилотника в центральное здание СБУ на Владимирской улице в Киеве, напротив Софийского собора.