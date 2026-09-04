Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил попадание российского беспилотника в центральное здание СБУ на Владимирской улице в Киеве, напротив Софийского собора.

По его словам, дрон был направлен непосредственно в кабинет руководителя СБУ Александра Поклада. На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Зеленский также сообщил, что поручил Покладу подготовить «адекватный, ощутимый и по возможности зеркальный» ответ на удар.