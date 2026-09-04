Новой станции бакинского метрополитена, расположенной по адресу: улица Джалила Мамедгулузаде, 194, в Насиминском районе столицы, присвоено название «20 Сентября».

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, решение принято в связи с восстановлением государственного суверенитета Азербайджана на всей территории страны 20 сентября 2023 года и по инициативе Президента Ильхама Алиева.

Исполнительной власти города Баку и ЗАО «Бакинский метрополитен» поручено решить вопросы, вытекающие из постановления.