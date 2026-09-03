Сотрудники ОАО «Азерэнержи» демонтировали в Ходжалинском районе противовоздушные тросы, установленные армянскими оккупационными силами в период оккупации, сообщает Minval.

Специальная система из железных тросов была оборудована на возвышенности возле села Ханъюрду Ходжалинского района.

Для демонтажа специалисты «Азерэнержи» задействовали специальное оборудование. Территорию возвышенности взяли под охрану сотрудники правоохранительных органов.

На месте также дежурили региональные противопожарные службы на случай возможного возгорания.