Есть политики, чьи взгляды на протяжении многих лет практически не меняются. А есть те, чья политическая биография наглядно демонстрирует, насколько сильно реальность способна корректировать даже самые жесткие первоначальные позиции. Ален Симонян, пожалуй, относится ко второй категории.

После встречи 1 сентября в Бишкеке с помощником президента Азербайджана — заведующим отделом внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым занимающий ныне пост секретаря Совета безопасности Армении Ален Симонян заявил армянским журналистам, что не исключает поездки в Баку. Отметим, что перед нами еще один символ той политической трансформации, которая произошла в Армении после Второй Карабахской войны.

Да, когда-то Ален Симонян был одним из наиболее жестких представителей армянской власти в вопросе Карабаха. Причем значительная часть наиболее резких заявлений прозвучала еще до окончания 44-дневной войны, когда политическая реальность была совершенно иной. А в сентябре 2021 года, уже после исторической победы Азербайджана, выступая на Всемирном форуме спикеров парламентов, Симонян говорил о том, что Азербайджан якобы осуществил масштабную агрессию против Армении и Карабаха.

Кроме того, уже в 2022 году, будучи председателем Национального собрания Армении, Симонян заявлял, что переговорный процесс не должен проходить без учета позиции «арцаха» и граждан Армении. Сегодня подобные заявления звучат уже как политическая история. Потому что последующие события заставили армянскую власть не просто скорректировать риторику, а фактически переосмыслить саму систему координат, в которой она рассматривала отношения с Азербайджаном.

Например, Симонян стал в своих речах допускать, что в будущем армяне смогут жить в Азербайджане, азербайджанцы — в Армении, а граждане двух стран будут торговать друг с другом. Он приводил в пример Англию и Францию, которые после многовековых войн стали близкими союзниками. В октябре 2024 года Симонян заявил, что Азербайджан и Армения находятся «на пороге» достижения соглашения о мире и что стороны согласовали 16 пунктов будущего документа.

А затем произошел еще один важнейший сдвиг в его публичной позиции. В одном из выступлений, комментируя вопрос о Карабахе, Симонян заявил: «А Карабах принадлежит Азербайджану». На замечание журналистов о том, что ранее он сам называл Карабах «Арцахом», ответил предельно коротко: «Я ошибался». Вот это, пожалуй, и есть наиболее наглядная иллюстрация политической эволюции Алена Симоняна.

И теперь появляется новая глава этого, скажем так, процесса. Симонян рассказал подробности своей встречи с Хикметом Гаджиевым. Напомню, что эта встреча стала продолжением состоявшейся ранее, там же, в Бишкеке, встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. И вот Симонян справедливо констатирует, что главной темой переговоров с Гаджиевым было углубление мирного процесса.

При этом важна его оценка позиции Азербайджана. По словам армянского секретаря Совбеза, Баку предпринимает и будет предпринимать шаги, направленные на установление мира. Он также добавил, что стороны также договорились о внедрении новых механизмов для урегулирования остающихся нерешенными вопросов. А затем прозвучало то самое заявление о Баку: Симонян не исключил, что посетит нашу столицу, хотя конкретную дату назвать пока не смог.

Тут стоит напомнить, что у Х. Гаджиева уже есть значительный опыт прямого диалога с армянской стороной. Еще 14 июня он встречался в Дилижане с тогдашним секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Стороны тогда также обсуждали вопросы мирной повестки. Таким образом, линия Гаджиев — Григорян теперь получает продолжение в формате Гаджиев — Симонян.

Кстати, здесь нельзя не отметить личную роль Хикмета Гаджиева. На протяжении многих лет именно он остается одним из ключевых представителей Баку в переговорах с армянской стороной. За внешне спокойной дипломатической риторикой стоит огромная работа по согласованию позиций, донесению азербайджанской позиции до армянской стороны и поиску формул, позволяющих перейти от многолетнего противостояния к устойчивому миру.

Сегодня этот процесс приблизился к исторической точке. Ведь в Бишкеке Ильхам Алиев и Никол Пашинян вновь подтвердили значимость Вашингтонского саммита 2025 года, Совместной декларации и парафированного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. Стороны также договорились продолжать прямые двусторонние контакты для укрепления мира, нормализации отношений и развития транспортных связей.

Фактически речь идет уже не о том, возможен ли мир. Речь идет о том, как окончательно оформить его юридически и политически. Да, остается пока принципиальный вопрос, на котором последовательно настаивает Баку: изменение Конституции Армении и устранение из ее основного закона положений, которые Азербайджан рассматривает как территориальные претензии. Но, судя по последним заявлениям Пашиняна, работа по устранению этого препятствия на пути к подписанию мирного соглашения уже активно ведется.

Когда и этот процесс завершится, визит Алена Симоняна в Баку перестанет быть гипотетическим. Более того, вполне естественным станет и ответный визит Хикмета Гаджиева в Ереван. Это будет символ того, что Южный Кавказ действительно переворачивает одну из самых тяжелых страниц своей современной истории. Переворачивает, чтобы новые поколения азербайджанцев и армян больше не знали, что такое война друг с другом, и воспринимали соседнюю страну не как врага, а как соседа, партнера и потенциального друга.