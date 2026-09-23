Вооруженные силы Турции начнут поэтапный вывод сил с военной базы Башика-Зилкан на севере Ирака, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Али аль-Зейди в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении на странице Управления по коммуникациям администрации президента Турции в соцсети X.

Решение было объявлено на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Представители Турции и Ирака провели ряд встреч, в ходе которых обсудили развитие стратегических связей и договорились углублять сотрудничество в сфере безопасности.

Стороны также договорились увеличить объемы двусторонней торговли и инвестиций и ускорить реализацию совместных стратегических проектов.

Особое внимание уделено проекту «Путь развития», который предусматривает создание транспортного маршрута, связывающего Ирак с Турцией и далее с европейскими рынками.