Президент Украины Владимир Зеленский в Генассамблее ООН заявил, что Россия несет значительные потери ради минимального продвижения на фронте, и обвинил Москву в стремлении расширить войну за пределы Украины.

Говоря о последствиях войны для российской экономики, Зеленский отдельно упомянул удары по нефтеперерабатывающей отрасли.

«И очень сложно представить себе еще более унизительное поражение для страны, которая имеет постоянное место в Совете Безопасности ООН и так гордится своим экспортом нефти. Значительное количество их заводов по переработке дизельного топлива было взорвано и, по крайней мере временно, выведено из строя», – заявил он.

По словам Зеленского, с января по август российская армия потеряла 248 964 человека убитыми и тяжелоранеными.

«У нас есть видеоподтверждение каждой из этих потерь. И это не просто статистика. Речь идет о людях. У нас есть архив видеозаписей с дронов. Видео, на которых видно, как тысячи и тысячи россиян гибнут в зонах боевых действий», – сказал президент.

Он связал масштаб потерь с территориальными приобретениями российской армии, заявив, что за этот период Москва захватила чуть более 1 000 квадратных километров украинской территории.

«Итак, чтобы присоединить еще 1 000 квадратных километров, Путин платит ценой 248 человек за каждый километр. Кто-то еще считает его рассудительным и умеренным?» – сказал Зеленский.

Президент Украины также заявил, что Москва продолжает обещать прекращение боевых действий, однако такие заявления уже неоднократно не выполнялись.

«Это продолжается уже пять лет. И мы знаем, что Путин недавно в очередной раз пообещал представителям американского президента, что прекратит боевые действия в нашей Донецкой области, и сказал, что ему нужно еще всего лишь несколько месяцев. Это, пожалуй, уже 17-й или 18-й раз за пять лет, когда он дает такое обещание», – отметил украинский лидер.

Он утверждает, что после Донецкой области Россия может выдвинуть претензии на другие украинские города, в том числе Одессу, Харьков и Днепр.

Зеленский также заявил, что Москва угрожает Молдове, Польше и странам Балтии и «не проявляет никакого уважения к государственности стран Южного Кавказа и Центральной Азии».

Отдельно украинский президент обвинил Россию в расширении военного сотрудничества с Северной Кореей.

«Это безумие. Почему корейцы должны умирать в войне против Украины? Ким Чем Ын использует их как валюту и получает что-то взамен. А соседи Северной Кореи и страны по всей Азии, видимо, уже заметили усовершенствованные баллистические ракеты и значительно большие возможности Пхеньяна в сфере беспилотников», – сказал он.

Зеленский также заявил, что Москва ищет новых партнеров для продолжения войны вместо ее прекращения. По его словам, страны от Сирии до Африки «знают, что такое российские убийцы».

«Что-то всегда не дает Путину сказать: «Этого достаточно, мир», – сказал Зеленский.

Он также назвал российского президента «нулевым пациентом», от которого распространяется идея войны.