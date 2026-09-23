Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные пока не планируют покидать буферную зону на юге Сирии и продолжат присутствие на горе Хермон и в зоне безопасности из-за «угрозы со стороны джихадистов», передает The Times of Israel.
«Израиль сохранит присутствие на горе Хермон и в зоне безопасности, пока остается угроза джихадистов на границе и для израильских граждан», – заявил Кац.
По словам министра, оккупированные Израилем Голанские высоты являются «неделимой частью Израиля».
Кац также предупредил, что в случае удара по Израилю с территории Сирии израильская армия может установить контроль над новыми территориями.
«Любая территория, которую Израиль возьмет под контроль в этот раз, останется его навсегда по законам военного времени», – сказал он.