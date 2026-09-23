Объем транзитных грузоперевозок между Азербайджаном и Китаем за семь месяцев 2026 года достиг 272,6 тыс. тонн, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, посвященном 77-й годовщине образования КНР.

По словам Мустафаева, Китай является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Азербайджана, а Азербайджан – крупнейшим торговым партнером КНР в регионе Южного Кавказа.

«В этом контексте особое значение имеют развитие Среднего коридора и расширение его пропускной способности. Существуют широкие возможности для увеличения объемов грузоперевозок и повышения эффективности транзита по этому маршруту, соединяющему Китай, Центральную Азию, Азербайджан и Европу», – сказал он.

Мустафаев отметил, что для адаптации Среднего коридора к растущим грузопотокам Азербайджан инвестирует в развитие транспортной и логистической инфраструктуры и реализует крупные инфраструктурные проекты.

Вице-премьер напомнил, что Азербайджан был одним из первых государств, присоединившихся к выдвинутой Китаем в 2015 году инициативе «Пояс и путь».

По его словам, в рамках этой инициативы развивается сотрудничество по созданию современных транспортных связей между Востоком и Западом. Мустафаев также отметил участие азербайджанской делегации в Форуме по глобальному устойчивому транспорту – 2026 и встрече высокого уровня по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Он подчеркнул значение Среднего коридора как важного транспортного звена между Востоком и Западом, а также дальнейшего развития сотрудничества Азербайджана и Китая в сферах транспорта, транзита и логистики.

Мустафаев также отметил динамичное развитие туристических связей между странами. По его словам, взаимная отмена визового режима в 2025 году дала значительный импульс этому направлению.