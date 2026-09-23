Белый дом готовит план по запрету экспорта дизельного топлива из США сроком на 90 дней, сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

По данным издания, инициатива направлена на снижение рекордно высоких цен на топливо в США. При этом внутри администрации Дональда Трампа и нефтяной отрасли нет единства по поводу возможного запрета.

Накануне Трамп заявил, что поддерживает идею ограничения экспорта дизельного топлива. Средняя цена дизеля в США достигла около $6,52 за галлон, что создает дополнительное давление на сельское хозяйство, транспортную отрасль и другие сектора экономики.

Politico отмечает, что возможное ограничение экспорта обсуждается на фоне сокращения мировых поставок топлива, в том числе из-за войн на Ближнем Востоке и в Украине.

Вместе с тем после публикации Politico представитель Белого дома заявил, что сообщения о подготовке полного временного запрета на экспорт дизеля не соответствуют действительности. Министр энергетики США Крис Райт также выступил против такой меры, заявив, что она может привести к сокращению нефтепереработки и росту цен на бензин и авиакеросин. По его словам, администрация рассматривает добровольные меры для увеличения поставок дизеля на внутренний рынок.