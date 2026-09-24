Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, стороны обсудили ситуацию в Черном море и дальнейшие шаги по развитию двусторонних отношений. Об этом сообщает Anadolu.

Одной из тем встречи стало возможное восстановление работы морского экспортного коридора. Зеленский заявил, что для этого Россия должна прекратить удары по украинской инфраструктуре, после чего Украина готова зеркально остановить дальнобойные удары.

Лидеры также обсудили вопросы безопасности в Черном море и двустороннее сотрудничество, включая зону свободной торговли и потенциальную «дроновую сделку».

Зеленский проинформировал Эрдогана о своих контактах с американской стороной и поблагодарил Турцию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за готовность содействовать мирному процессу.