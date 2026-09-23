Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Генассамблее ООН, что Киев расширяет международную программу сотрудничества в сфере беспилотников и ведет переговоры о новых «дроновых сделках» с партнерами из Южного Кавказа, Персидского залива и Европы.

Зеленский заявил, что Украина намерена расширять экспорт военных технологий и совместное производство беспилотников с иностранными партнерами.

«Сегодня я заключил дроновую сделку с Финляндией и Австралией. Мы также работаем над сделками с Канадой и другими странами», — сказал президент Украины.

По словам Зеленского, переговоры также ведутся с партнерами из Южного Кавказа, стран Персидского залива и Европы. Он отметил, что такие соглашения предусматривают сотрудничество в сфере производства и поставок беспилотников, а также обмен технологиями.

По его словам, «дроновые сделки» должны стать частью долгосрочной системы безопасности партнеров Украины, а не только механизмом поставок оружия.