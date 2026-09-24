Число погибших и раненых военнослужащих США с начала войны с Ираном превысило 850 человек, следует из обновленных данных Пентагона, пишет The Intercept.

Издание отмечает, что в сентябре погибла еще одна американская военнослужащая. Согласно данным американского военного ведомства, ее смерть классифицирована как не связанная с боевыми действиями. По информации источника The Intercept в американском оборонном ведомстве, женщина находилась на борту военного самолета, направлявшегося в Саудовскую Аравию, когда у нее произошел нераскрытый «медицинский инцидент».

Еще 66 американских военнослужащих в этом месяце получили ранения в ходе боевых действий. В результате официальное число погибших и раненых с начала войны превысило 850 человек.

Почти половина этого показателя – 419 погибших и раненых – пришлась на период после начала активизации атак Ирана в начале июля, отмечает The Intercept.

При этом издание указывает, что официальные данные Пентагона могут не отражать реальный масштаб потерь. На протяжении почти шести месяцев The Intercept выявлял расхождения в статистике американского военного ведомства, включая случаи, когда погибшие или раненые военнослужащие не попадали в официальный учет.

В частности, в системе Defense Casualty Analysis System (DCAS), которая используется для учета погибших, раненых, заболевших и получивших другие повреждения военнослужащих, отсутствуют данные о некоторых ранее подтвержденных потерях.

Например, в официальном списке погибших не значится майор Сорффли Давиус из Национальной гвардии штата Нью-Йорк, который, по данным американских военных, погиб 6 марта на базе Кэмп-Буринг в Кувейте. Его смерть публично признавалась американским военным руководством, однако в статистике потерь от войны с Ираном она не отражена.

The Intercept также обращает внимание на изменения в системе учета. Изначально потери относились к операции Operation Epic Fury, а с 7 июля стали публиковаться отдельно на странице с названием «Overseas Operations».

По актуальным данным DCAS, в 2026 году от враждебных действий погибли 11 американских военнослужащих, еще восемь смертей классифицированы как не связанные с боевыми действиями. Таким образом, общее число зарегистрированных военных смертей, связанных с войной с Ираном, составляет 19.