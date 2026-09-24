Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и конгрессмен США Джо Уилсон обсудили стратегическое партнерство двух стран на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении МИД республики в социальной сети X.

Стороны обменялись мнениями о развитии стратегических связей между Азербайджаном и США, а также подчеркнули важность институционального сотрудничества с Конгрессом США для содействия долгосрочной региональной безопасности, миру и стабильности.

На встрече также была отмечена ключевая роль Азербайджана в региональных процессах.