Глава офиса президента (ОП) Кирилл Буданов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить давление Службы безопасности Украины (СБУ) на агентов Главного управления разведки. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники в ОП.

«Наш источник в ОП рассказал, что Буданов потребовал от Зеленского прекратить давление СБУ на агентов ГУР», — сказано в публикации.

Источник канала отметил, что публичные высказывания Буданова связаны с попыткой сохранить свой авторитет среди агентов ГУР (с августа 2020 по январь 2026 года он занимал должность главы подразделения, после чего возглавил ОП — прим.).