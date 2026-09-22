В городе Стерлитамак в России произошел пожар на популярном среди местных жителей рынке — ТСК «Солнечный».

При пожаре четыре человека погибли и пятеро пострадали, сообщили в МЧС России. По данным ведомства, пожар произошел в кирпичном четырехэтажном здании торгово-сервисного комплекса. С территории «Солнечного» эвакуировали 17 человек.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Среди погибших — три сестры, которые работали в торговом центре.

Очевидцы сообщили, что во время пожара могла не сработать сигнализация, а люди выпрыгивали из окон с верхних этажей здания и падали с приставных лестниц, с помощью которых их пытались спасти прохожие и сотрудники рынка. В администрации ТСК отрицают, что у них не сработала сигнализация.