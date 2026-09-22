Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Евросоюз провести внеочередной саммит из-за резкого роста цен на автомобильное топливо.

В видеообращении к гражданам он заявил, что ЕС необходимо срочно найти решение на общеевропейском уровне. По словам Фицо, в некоторых странах союза стоимость литра топлива уже достигла €3.

Словацкий премьер призвал Венгрию, Польшу и Чехию поддержать его инициативу в рамках Вишеградской группы. Он также раскритиковал руководство ЕС за недостаточную реакцию на рост цен.

Фицо заявил, что европейским странам предлагают компенсировать подорожание топлива за счет сокращения расходов на пенсии и здравоохранение, назвав такой подход «циничным».

При этом он отметил, что в Словакии пока удается сдерживать рост цен на бензин и дизель. Правительство страны намерено рассмотреть дополнительные меры, чтобы не допустить дальнейшего подорожания топлива.