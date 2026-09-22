Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) определило станции метро «Автовокзал» и «Ходжасан» в качестве промежуточных остановок для регулярных автобусных маршрутов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее стало известно, что с 23 сентября вход на станции метро «Ходжасан» и «Автовокзал» временно будет бесплатным.

Согласно информации AYNA, остановками будут пользоваться автобусы, следующие по дороге Баку–Сумгайыт в направлении столицы.

В частности, напротив станции метро «Автовокзал», со стороны «Пирамиды», остановочный пункт для регулярных маршрутов разделен на три секции. Для удобства пассажиров они обозначены соответствующими дорожными знаками.

Здесь будут осуществлять промежуточную остановку автобусы №500, 503 и 508, прибывающие из Сумгайыта и посёлка Джейранбатан; №119 и 135 — из Хырдалана; №142, 525A и 525B — из Масазыра; №114A и 114B — из Мушфигабада; №156 и 156A — из Хокмали; №158 — из Сулутепе; №159 — из посёлка Чичек; №170 — из Бинагади, а также №83A — из Биляджари.

Для обеспечения беспрепятственного возвращения автобусов на дорогу Баку–Сумгайыт на прилегающей территории организована специальная полоса движения.

Промежуточной остановкой для автобусов №130, прибывающих из посёлка Локбатан, и №102, следующих из посёлка Ходжасан, определена станция метро «Ходжасан».