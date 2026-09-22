С 23 сентября вход на станции метро «Ходжасан» и «Автовокзал» временно будет бесплатным.

Об этом говорится в совместной информации ЗАО «Бакинский метрополитен» и Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA).

Это решение принято в связи с реализацией проекта разделения линий метро. Цель — создать для пассажиров дополнительные возможности для передвижения и более эффективно организовать транспортные потоки.

Благодаря этому пассажирам из Сумгайыта, Хырдалана, населенных пунктов вдоль Бакинско-Шамахинской дороги, а также ряда районов Абшерона и Гарадага будет проще пользоваться метро, не заезжая в районы «Шамахинка» и «20 Января».

Пассажиры, прибывающие с указанных направлений, смогут бесплатно пользоваться метро от станций «Ходжасан» и «Автовокзал» до станций «8 Ноября», «Дярнягюль», «Азадлыг проспекти», «Насими», «Мемар Аджеми», «20 Января», «Иншаатчылар», «Эльмляр Академиясы» и «Низами».

Также на основании мониторинга и социально-экономического анализа в рамках централизованного управления транспортом планируется направить ряд автобусных маршрутов непосредственно к станциям «Ходжасан» и «Автовокзал».

Ожидается, что эти меры создадут более удобные альтернативные маршруты между Зеленой и Фиолетовой линиями и Красной линией, а также позволят сократить временные и финансовые затраты пассажиров.

В период реализации проекта разделения линий это должно способствовать более эффективному распределению пассажиропотоков, оптимизации движения общественного транспорта на въездах в город и расширению альтернативных маршрутов для пассажиров.