В Германии за последние сутки произошла серия инцидентов, которые затронули объекты критической инфраструктуры и стали предметом расследований.

В Аугсбурге неизвестный предмет взорвался возле главного вокзала. Легкие травмы получили двое молодых людей 17 и 18 лет. Позже на территории вокзала обнаружили еще один подозрительный предмет, из-за чего движение поездов временно приостанавливали. После проверки тревогу отменили.

Кроме того, 1 сентября были повреждены энергообъекты на западе и востоке страны. Власти расследуют оба случая как возможные диверсии. В результате инцидента на подстанции в Бергхайме от сети отключились несколько энергоблоков электростанций общей мощностью около 4200 МВт.

В Бранденбурге неизвестные также повредили линии электропередачи с помощью устройств с токопроводящим материалом. Оператор Amprion не исключил внешнего вмешательства.