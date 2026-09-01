В Германии расследуют возможную атаку на электроподстанцию в районе угольной электростанции Йеншвальде в федеральной земле Бранденбург. По данным немецких СМИ, объект в районе Турнов-Прейлак подвергся обстрелу самодельными устройствами с взрывчаткой.

Как сообщила газета Märkische Allgemeine Zeitung, рядом с подстанцией были обнаружены несколько самодельных устройств, которые впоследствии обезвредили. По данным издания, сама подстанция также была поражена как минимум одной ракетой.

По данным издания, возле электростанции, которая является крупнейшей в регионе и работает на угле, были обнаружены несколько самодельных устройств. Их впоследствии обезвредили.

Не исключается, что нападавшие планировали вывести из строя электроподстанцию и обесточить энергоблок E.

Однако реализовать этот замысел им не удалось. При этом как минимум одна из ракет попала в подстанцию.