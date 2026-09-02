Американские вооруженные силы перехватили большую часть баллистических ракет, запущенных Ираном в ответ на удары США по его военным объектам, сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По его словам, ни одна американская база на Ближнем Востоке не получила серьезного ущерба, а никто из военнослужащих США не пострадал. Все они находятся в безопасности.

При этом источник отметил, что большинство иранских ракет и беспилотников было запущено в направлении Иордании. Ранее иранские силы заявляли об атаках на американские объекты в Иордании, однако власти страны сообщили о перехвате 10 из 13 баллистических ракет, вошедших в ее воздушное пространство.

Американские удары по Ирану, начавшиеся вечером 1 сентября, продолжались около 6,5 часа. Они были в основном сосредоточены на военных объектах на побережье Ирана в районе Ормузского пролива.