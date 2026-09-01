Серия взрывов произошла в районе острова Кешм на юге Ирана, сообщает телеканал Press TV.

«Взрывы слышны на юге Ирана: более пяти взрывов были зафиксированы… на острове Кешм, в то время как ранее четыре взрыва прозвучали в Ормузском проливе», – сообщает Press TV.

Тем временем в пабликах появились сообщения о нанесении ударов по южным и прибрежным городам Ирана ракетами Tomahawk с территории Бахрейна.

20:45 США начали наносить удары по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, подтвердило Центральное командование ВС США.

«Сегодня в 12:00 по восточному времени США американские вооруженные силы начали наносить удары по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране. Удары стали ответом на недавние попытки КСИР атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе, а также американских военнослужащих, размещенных в регионе», – говорится в сообщении.

Тем временем Al Arabiya сообщает о взрывах в ряде городов на юге Ирана. По данным телеканала, звуки взрывов слышны на острове Кешм, а также в Чабахаре, Бендер-Аббасе, Конараке, Джаске, Сирике и Минабе.

На этом фоне посольство США в Израиле призвало американцев на Ближнем Востоке «проявлять повышенную бдительность» в связи с риском дальнейшей региональной эскалации.

В предупреждении по безопасности говорится о возможных отменах авиарейсов, закрытии воздушного пространства и других перебоях в поездках. Также отмечается, что Иран и связанные с ним группировки «могут атаковать интересы США за рубежом», включая компании и учреждения, связанные с американцами.