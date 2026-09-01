Почему издание семьи Лебедевых с прошлым в КГБ игнорирует факты, обнародованные следствием по делу Рамиза Мехтиева–Али Керимли, и призывает британское правительство оказать давление на Азербайджан?

Его название — The Independent, то есть «Независимый». Однако независимость средства массовой информации измеряется не его названием, а структурой собственности, обращением с источниками, фактами, которые оно представляет и скрывает.

Материал об Али Керимли, опубликованный британским изданием The Independent 30 августа 2026 года, с этой точки зрения вызывает ряд серьёзных вопросов. Статья не просто сообщает о положении находящегося под арестом политика. В публикации Азербайджан представлен как «режим», обвинения следствия заранее объявляются «политически мотивированными», а правительство Великобритании призывают оказать открытое давление на Азербайджан.

Это даёт основания задаться вопросом, где заканчивается граница между журналистикой и политической и правозащитной кампанией.

Тот же автор, та же семья, тот же политический призыв

Материал The Independent — не случайная и не разовая новость.

4 мая 2026 года журналист этой газеты Джеймс К. Рейнольдс опубликовал «интервью из тюрьмы» с Али Керимли. Сама газета признавала, что вопросы и ответы были переданы через семью Керимли. Главный политический посыл публикации заключался в том, что Запад, в особенности Великобритания, должен занять более жёсткую позицию в отношении властей Азербайджана.

30 августа тот же автор выступил со вторым «эксклюзивным» материалом. На этот раз основным источником была проживающая в Лондоне дочь Али Керимли Сезан Керимли. Азербайджан вновь был представлен как «режим», а Керимли — как «лидер — сторонник демократии». Британское правительство вновь призвали в отношениях с Азербайджаном поставить права человека выше энергетических и торговых интересов.

Таким образом, перед нами последовательная информационная линия, построенная вокруг одного и того же автора, одного и того же семейного источника и одной и той же политической цели.

Это уже не просто новость. Это медийная кампания, нацеленная на достижение определённого результата, точнее — побуждающая британское правительство занять открытую позицию в отношении Азербайджана.

Кому принадлежит Independent?

The Independent выпускает юридическое лицо Independent Digital News and Media Limited. Согласно официальному реестру компаний Великобритании, одним из значительных акционеров издания является компания Sovereignty Media Limited. Не менее 75 процентов этого холдинга контролируется Евгением Лебедевым.

Евгений Лебедев родился в Москве, впоследствии стал гражданином Великобритании и по представлению Бориса Джонсона вошёл в Палату лордов. Его назначение лордом вызвало в Великобритании серьёзные споры, вопрос дошёл до парламентских обсуждений. Британское правительство отказалось раскрыть общественности все детали оценки безопасности, связанной с Лебедевым.

Отец Лебедева Александр Лебедев — не обычный российский бизнесмен.

В официальных стенограммах британского парламента Александр Лебедев представлен как бывший сотрудник КГБ, работавший в Лондоне. После распада Советского Союза он стал банкиром и олигархом. В 2010 году семья Лебедевых приобрела The Independent за символическую цену — всего один фунт стерлингов.

В последующие годы Александр Лебедев сохранял экономические интересы в России и оккупированном Крыму. Он попал под санкции Канады и Украины. В британских СМИ и парламенте было поднято множество вопросов о его инвестициях в Крыму и связях с представителями российской власти.

Именно поэтому участие в направленной против Азербайджана кампании издания, контролируемого семьёй с прошлым в КГБ и глубокими связями с российской политико-экономической средой, остаётся фактом, подлежащим расследованию.

Главный вопрос таков: почему The Independent скрывает от своих читателей российскую сторону дела Али Керимли?

Не «государственная измена», а обвинение в насильственном захвате власти

The Independent пишет, что Али Керимли предъявлено «политически мотивированное обвинение в государственной измене».

Однако с юридической точки зрения это неточно.

Али Керимли предъявлено обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса Азербайджана — в действиях, направленных на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя государства. Статья 274, предусматривающая государственную измену, входит в число обвинений, предъявленных Рамизу Мехтиеву.

Смешение этих двух обвинений — не простая терминологическая ошибка. Такая подача создаёт у читателя впечатление, будто Керимли обвиняют в «измене» исключительно за его политическую деятельность, и отодвигает на второй план юридическую связь с делом Рамиза Мехтиева.

Между тем арест Али Керимли — не отдельное и вырванное из контекста уголовное дело. Он привлечён к ответственности в рамках расследования в отношении бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева.

В декабре 2025 года Reuters со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана писал, что, по утверждению следствия, Али Керимли финансировался Рамизом Мехтиевым.

12 февраля 2026 года Служба государственной безопасности распространила обширный видеосюжет, отражающий версию следствия. В нём утверждалось, что Рамиз Мехтиев, Али Керимли, Аббас Аббасов и другие лица участвовали при поддержке иностранных спецслужб в деятельности, направленной на насильственный захват власти.

В материалах, представленных СГБ, указывались следующие сведения:

— Утверждение о получении от иностранных спецслужб 933 тысяч 828 манатов;

— Финансовые записи, связанные с российским «Сбербанком»;

— Подготовка Рамизом Мехтиевым документа под названием «Предложения о перестройке системы государственного управления»;

— Версия следствия о том, что данный документ был представлен сначала Али Керимли, а затем руководству иностранного государства;

— Аудиозапись разговора на русском языке между Рамизом Мехтиевым и лицом, предположительно являющимся сотрудником иностранной спецслужбы;

Приписываемая Ганимату Захиду аудиозапись о том, что Али Керимли обещал: в случае его прихода к власти Азербайджан сможет вступить в Организацию Договора о коллективной безопасности, в которой доминирует Россия.

Эти материалы ещё не получили окончательной правовой оценки в суде. Задача журналистики — не просто повторять слова обвинения или защиты. Журналистика должна представлять читателю обе версии.

The Independent же скрывает от читателя всю эту информацию, представляя позицию представителя Human Rights Watch — «Мы не увидели убедительных доказательств» — как главный вердикт.

Газета пишет, что запросила комментарий у Министерства иностранных дел Азербайджана, но не сообщает, получила ли она ответы по конкретным обвинениям от ведущей расследование СГБ или Генеральной прокуратуры.

Это не журналистское расследование. Это фильтрация фактов в соответствии с заранее выбранным выводом.

Российский вопрос в линии Рамиз Мехтиев–Али Керимли

Рамиз Мехтиев долгие годы считался одной из главных фигур ориентированной на Москву старой советской номенклатуры в политической системе Азербайджана. Ни для кого не было секретом, что в период руководства Администрацией президента он имел большое влияние на государственный аппарат, политические партии, СМИ и научные институты.

В фактах, полученных продолжающимся в настоящее время расследованием, отражено, что Мехтиев и связанные с ним лица подготовили план создания в Азербайджане нового «Государственного совета» и изменения модели власти, а этот проект был представлен политическим кругам России.

Хотя Али Керимли отрицает эту связь и представляет себя последовательным сторонником Запада, в обнародованных следствием материалах описывается совершенно иная картина: смена власти, которая может быть согласована с Россией, возможное членство в ОДКБ и утверждения об иностранном финансировании.

Но поведение The Independent вызывает другой вопрос: если дело против Керимли связано с утверждением о «поддерживаемом Россией государственном перевороте», почему газета не расследует российскую связь этого дела?

Почему слова семьи Керимли приводятся подробно, а линия Рамиза Мехтиева, иностранные спецслужбы и утверждения об ОДКБ не объясняются даже одним предложением?

Путин утратил прежнюю силу, но старые методы остаются

Позиции России на Южном Кавказе в последние годы серьёзно ослабли.

Война против Украины истощила военные и политические ресурсы Кремля. Азербайджан в 2020 и 2023 годах восстановил свою территориальную целостность военно-политическим путём, и российские миротворцы ушли из Карабаха. Отношения Армении с Москвой ослабли. Роль Турции, США и Европейского союза в регионе возросла.

Россия уже не имеет возможности, как прежде, оказывать военное давление на Баку, сохранять карабахский конфликт в качестве инструмента влияния или напрямую менять власть в Азербайджане.

Однако ослабление Кремля не означает его отказа от Азербайджана.

У Москвы есть и другие методы, которые она годами использовала на постсоветском пространстве.

Старые связи в государственном аппарате, политические клиенты, олигархические сети, давление через диаспору, информационные операции и использование кажущихся противоречащими друг другу идеологических групп для одной и той же стратегической цели — часть этих методов.

Суть этого метода заключается в том, что российский интерес не всегда отстаивается под российским флагом. Иногда давление, служащее геополитическим интересам Москвы, преподносится на языке «демократии», «прав человека» и «западных ценностей».

Парадокс именно в этом: защита человека, арестованного по делу о возможной связанной с Россией смене власти в Азербайджане, на страницах британского издания, контролируемого семьёй российского олигарха с прошлым в КГБ, превращается в призыв к западному правительству оказать давление.

Разумеется, Кремль и его приспешники не скажут, что эта статья была открыто заказана Москвой, однако не видеть, что сложившийся результат совпадает с интересами России, тоже было бы политической наивностью.

«Пятая колонна» бывает не только в Баку

Было бы неправильно ограничивать понятие российской «пятой колонны» только проживающими в Азербайджане пророссийскими чиновниками и политиками. Современные сети влияния действуют за пределами границ.

С одной стороны, могут быть оставшиеся с советских времён политико-бюрократические связи, с другой — работающие в Лондоне и Европе лоббисты, правозащитные организации, активисты диаспоры и международные медиаплатформы. Нередко, хотя их интересы, мотивы и даже идеологические позиции различаются, в схожих вопросах можно предположить, что они направляются Кремлём.

Потому что такие шаги, как подрыв легитимности азербайджанского государства, обострение отношений страны с западными партнёрами, усиление внешнего политического давления на власть и так далее, объединяют их в одной точке.

Требование освободить Али Керимли — это правовая и политическая позиция. Требование расследовать условия содержания под арестом — тоже легитимное требование.

Однако полностью скрывать при этом суть уголовного дела, связь с Рамизом Мехтиевым и утверждения об иностранных спецслужбах уже нельзя считать объективной журналистикой.

Вопросы, на которые должен ответить Independent

Если The Independent действительно верен независимости, выраженной в его названии, он должен ответить на следующие вопросы:

— Кем газете были предложены оба материала об Али Керимли?

— Почему автором обеих публикаций является один и тот же журналист?

— Исследовалось ли, с какими правозащитными и PR-структурами в Лондоне работает семья Али Керимли?

— Почему ни один из материалов, обнародованных СГБ 12 февраля, не был представлен читателю?

— Почему предъявленная Керимли статья 278.1 была ошибочно представлена как «государственная измена»?

— Направляла ли газета запросы в СГБ и Генеральную прокуратуру в связи с конкретными утверждениями следствия?

— Оказывала ли какая-либо организация, фонд или лоббистская структура финансовую или информационную поддержку подготовке и распространению статьи?

— Играют ли Лебедев и другие акционеры какую-либо роль в формировании редакционной линии по Азербайджану?

Без ответов на эти вопросы останутся основания оценивать материал The Independent не как независимое расследование, а как часть кампании политического давления против Азербайджана.

Новая упаковка старой операции

Путинская Россия утратила прежние возможности на Южном Кавказе. Силы и пространство для манёвра Москвы в осуществлении прямой смены власти внутри Азербайджана значительно сократились.

Но империи действуют не только танками и ракетами. Они оказывают влияние также посредством связей, старых кадров, компромата, информационных платформ и использования политического языка других.

Когда-то Кремль осуществлял свои интересы под видом «защиты русскоязычного населения». Сегодня тот же интерес иногда преподносится в упаковке «прав человека» и «защиты демократии».

Нельзя заранее сказать, какое решение вынесет суд по делу Али Керимли. Устанавливать вину — дело не СМИ, а суда. Но задача СМИ также не состоит в том, чтобы делить правду на части и показывать только те фрагменты, которые соответствуют политической цели.

Если издание с названием «Независимый» скрывает российскую сторону дела Рамиза Мехтиева–Али Керимли, не доводит до читателя обнародованные следствием факты и призывает британское правительство оказать давление на Азербайджан, то независимость самого этого издания также становится предметом расследования.

Возможно, на этот раз расследовать следует не только дело Али Керимли.

Сам The Independent и его «независимость».