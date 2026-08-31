Пакистан, Саудовская Аравия и Турция приступили к формированию трехстороннего механизма стратегического и оборонного сотрудничества.

Как сообщает Dawn, первая встреча в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне состоялась в понедельник в Стамбуле.

Делегации возглавили министры иностранных дел Турции Хакан Фидан, Пакистана Исхак Дар и министр обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман.

Во внешнеполитическом ведомстве Пакистана ранее сообщили, что заседание запланировано в формате Стратегического политического и оборонного комитета, созданного в соответствии с Мекканским соглашением.

Первая министерская встреча Турции, Саудовской Аравии и Пакистана после недавнего подписания документа рассматривается как начальный этап формирования системы трехстороннего стратегического и оборонного взаимодействия.

По данным AFP, участники обсудят укрепление оборонного потенциала, повышение оперативной совместимости вооруженных сил трех государств и развитие сотрудничества в оборонной промышленности.

Подписанный 7 августа в Мекке пакт предусматривает, что нападение на одно из государств-участников соглашения будет рассматриваться как нападение на всех его членов.