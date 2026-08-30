Россия выпустила по Украине за последние четыре дня почти 1,5 тыс. дронов, около 800 из которых были реактивными, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

В ходе докладов по вопросам противовоздушной обороны Зеленский заявил, что осенью Украина должна повысить эффективность поражения российских беспилотников.

По его словам, российская сторона использует тактику изматывания Украины и ее населения с помощью непрерывных атак дронов. За последние четыре дня, отметил президент, было применено почти 1,5 тыс. беспилотников различных типов, около 800 из них были реактивными. При этом значительную часть аппаратов украинским военным удается сбивать.

Зеленский отметил, что наибольшую сложность для украинской ПВО представляют реактивные дроны. В настоящее время основную работу по их перехвату выполняет боевая авиация.

Одновременно Украина разрабатывает специальные беспилотники-перехватчики. По словам президента, соответствующие аппараты создали четыре компании, причем наиболее успешный вариант есть у одной из них.