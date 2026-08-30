Первый реактивный учебно-боевой и легкий боевой самолет HÜRJET, предназначенный для передачи Военно-воздушным силам Турции, совершил первый полет после завершения наземных и рулежных испытаний, сообщил председатель Управления оборонной промышленности администрации президента Турции Халук Гёргюн.

«Воля, которая ведет нашу независимость к победе, сегодня продолжает подниматься на крыльях нашей национальной авиации», – заявил глава Управления оборонной промышленности.

Он также поблагодарил командование ВВС Турции, сотрудников компании Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), инженеров, технических специалистов и всех партнеров, участвовавших в разработке и создании HÜRJET.