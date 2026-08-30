Экспорт иракской нефти через турецкий порт Джейхан увеличился примерно до 150 тыс. баррелей в сутки и продолжает расти, заявил официальный представитель министерства нефти Ирака Салим ар-Рикаби.

«Дополнительно 150 тысяч баррелей сырой нефти ежедневно экспортируются на мировой рынок через турецкий средиземноморский порт Джейхан», – цитирует Рикаби иракское агентство NINA.

По его словам, министерство намерено увеличить пропускную способность нефтепровода, соединяющего Ирак с Джейханом, до 750 тыс. баррелей в сутки.

Через расположенные на побережье Персидского залива южные порты Ирака сейчас поставляется на внешний рынок от 2 до 2,1 млн баррелей нефти в сутки, сообщил представитель ведомства. Он добавил, что экспорт через Джейхан сейчас демонстрирует устойчивый рост.

Рикаби также сообщил, что иракские власти занимаются строительством новых нефтепроводов, которые позволят в дальнейшем нарастить экспортные возможности страны.